唯品会因涉嫌不正当竞争被立案调查

中国市场监管总局今天在官网发布公告，根据举报，近日对中国电商平台唯品会（中国）有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。唯品会随即在微博上发布公告回应，将积极配合监管部门调查。 ​​​​

新华网今天引述“甜甜余味”公号的一篇题为《规则面前 大小平等》的文章称，国家监管部门近期的行动，传递出一个清晰信号：无论是大是小，市场监管规则面前一视同仁。

文章说，近年来，随着互联网经济的蓬勃发展，一大批网络平台迅速崛起，在创新商业模式、给市场经济注入大量新鲜血液、给消费者带来便利的同时，同质化竞争和多领域竞争也日趋激烈，不正当竞争问题愈加凸显。

文章还说，做大做强是每个企业的目标，也是公平竞争所提倡维护的、为市场监管法律法规所保驾护航。然而，做大之后滥用这个“大”、或者通过不正当途径来做大，其他竞争对手就会无形被降权，甚至失去竞争的能力，整个市场就会走向“一枝独秀”，无法“春色满园”。

国家市场监督管理总局有关负责人近日在接受媒体采访时也表示：“不断加大反垄断和反不正当竞争执法力度，鲜明释放了无论线上线下都不能成为反垄断、反不正当竞争法外之地的强烈信号”，而具体治理路径则包括“通过立案调查和行政处罚，及时纠正平台经济竞争失序的一些突出问题”。

根据此前报道，中国市场监管总局上月已对唯品会、京东、天猫所属的三家电商企业开展自营业务不正当价格行为进行调查，并作出分别处以50万元人民币（约10万新元）罚款的行政处罚决定。