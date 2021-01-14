美禁止进口新疆棉花和番茄制品

美国昨天（13日）宣布，禁止从中国新疆进口由棉花和番茄制成的所有产品，并指这些产品是被拘留的维吾尔族人在强迫劳动下制成的。

据路透社报道，美国海关和边境保护局说，禁令范围包括用新疆棉花制成的原纤维、服饰和纺织品，以及来自新疆的罐装番茄、酱料、种子和其他番茄制品，产品即使在第三国加工或生产也会受到影响。

隶属美国国土安全部的海关和边境保护局估计，美国在过去一年从中国进口了大约90亿美元（119亿新元）的棉花产品和价值1000万美元的番茄产品。

国土安全部代理副秘书库奇内利（Kenneth Cuccinelli）在新闻发布会上说，上述命令向进口商传达一项信息，就是“国土安全部将不会容忍任何形式的强迫劳动”，企业应该在他们的供应链中根除新疆产品。

在上述禁令颁布之前，美国已经禁止新疆生产建设兵团出口棉花到美国。报道称，新疆棉花产量占全球棉花供应量的20％，而两项禁令将对新疆棉花生产造成重大影响。

美国国会去年12月通过《防止强迫维吾尔劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。这项法律假定新疆生产的所有商品都是通过强迫劳动制成的，美国因此禁止这些产品，除非获得海关和边境保护局认证，证明产品并非通过强迫劳动制成。