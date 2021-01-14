中国商务部时隔两年任命新国贸谈判代表

时隔两年多后，中国商务部再度迎来国际贸易谈判代表。商务部官网昨天发布消息称，中国国务院决定任命俞建华任商务部国际贸易谈判代表。

根据澎湃新闻报道，2018年12月，时任商务部国际贸易谈判代表兼副部长、党组副书记傅自应履新澳门中联办主任，商务部国际贸易谈判代表一职随后空缺至今。

根据官方简历显示，现年59岁的俞建华是江苏盐城人，1982年8月参加工作，1991年6月加入中国共产党。研究生学历，法学硕士、工商管理硕士。

俞建华长期从事商贸工作，并于2010年12月跻身中国商务部党组成员，后历任商务部部长助理、党组成员，商务部国际贸易谈判副代表（副部长级）、党组成员，常驻世界贸易组织代表、特命全权大使兼常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表、党组成员，常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使等职。

2019年3月，俞建华回到商务部，出任部党组副书记，并于次月起任商务部党组副书记、副部长、国际贸易谈判副代表。

据商务部官网2010年8月消息，经中央批准，商务部设立国际贸易谈判代表（正部长级，兼任商务部副部长）一名、副部长级国际贸易谈判副代表两名（其中一名由商务部副部长兼任）。其中，商务部国际贸易谈判代表（正部长级）一职由时任商务部党组副书记、副部长高虎城担任。

根据中央机构编制委员会办公室的有关批复，国际贸易谈判代表（China International Trade Representative）主要职责是：根据国务院授权，负责对外经济贸易领域的重大多、双边谈判工作，协调国内谈判立场并签署有关文件。

