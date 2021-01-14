港媒：中国外交部驻港公署特派员谢锋或任副外长

香港媒体引述消息人士披露，中国外交部驻港公署特派员谢锋有望担任外交部副部长。

中国外交部驻港公署昨天（13日）在官网上宣布，谢锋结束在香港的工作，昨天奉调离任回到北京。

据香港《星岛日报》了解，谢锋有望担任外交部副部长，主管涉美等事务，成为香港回归之后首位高升的特派员，但暂时不清楚新任特派员人选。

报道引述消息人士称，外交部副部长郑泽光内定接替刘晓明担任驻英国大使，本身是“美国通”的谢锋返京将接替郑泽光担任副外长，分管美洲大洋洲地区事务。香港回归之后，共有六位外交部驻港特派员，前四任特派员马毓真、吉佩定、杨文昌、吕新华卸任之后都退居二线，第五任特派员宋哲担任港澳办副主任，也年届退休年龄。谢锋担任副外长，虽仍是副部级，但权责大，被视为高升。

消息人士披露，谢锋已向香港特区政府高层、建制派领袖、外国驻港领馆发出辞行信，提到“已接到外交部指示，将于近日奉调返京”。信中说，过去三年极不平凡，“我们一起亲历了一国两制在香港的成功实践，也一起经受了黑暴肆虐和新冠疫情给香港经济社会的冲击伤害，更一起见证了香港国安法出台后香港由乱到治、重返正轨的历史转折”。

谢锋说，过去三年，面对香港回归以来最复杂严峻的局面和外部势力“疯狂干预”，公署“牢记使命，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益”。

公开资料显示，谢锋今年57岁，曾在外交部北美大洋洲司任职多年，2000年至2003年出任驻美大使馆参赞、发言人，2008年担任驻大使馆公使，2010年转任外交部北美大洋洲司司长，2014年接任驻印度尼西亚特命全权大使，2017年转任驻港公署特派员。

另有消息称，香港修例风暴2019年爆发之后，美国大打“香港牌”，并且发动英国等西方势力“围剿”香港，外交部驻港公署“敢于斗争”，获得高层赏识。

谢锋在修例风暴爆发期间谴责街头暴力。据新华社报道，谢锋前年10月指街头暴力在香港肆虐蔓延，比SARS（沙斯）“更致命”。

谢锋前年11月也曾召见美国驻港总领事史墨客，批评美国国会参议院通过“香港人权与民主法案”，“粗暴干涉”香港事务和中国内政。