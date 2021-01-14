中国增设“国家安全学”和“集成电路”学科

中国国务院学位委员会、中国教育部印发有关通知宣布增设“交叉学科”门类，下设“集成电路科学与工程”一级学科和“国家安全学”一级学科。

根据澎湃新闻报道，国务院学位委员会办公室负责人表示，学科交叉融合是当前科学技术发展的重大特征，是新学科产生的重要源泉，是培养创新型人才的有效路径，是经济社会发展的内在需求。在充分论证和广泛征求意见基础上，国务院学位委员会决定设置“交叉学科门类”，在学科专业目录上进行直接体现，以增强学术界、行业企业、社会公众对交叉学科的认同度，为交叉学科提供更好的发展通道和平台。

关于设立“集成电路科学与工程”一级学科的决定，负责人说，就是要构建支撑集成电路产业高速发展的创新人才培养体系，从数量上和质量上培养出满足产业发展急需的创新型人才，为从根本上解决制约中国集成电路产业发展的“卡脖子”问题提供强有力人才支撑。

负责人解释说，设立“国家安全学”一级学科，既是贯彻落实总体国家安全观、构筑国家安全人才基础、夯实国家安全能力建设的战略举措，也是立足国情、顺应发展的必然选择，将为全面加强国家安全学科学研究和人才培养奠定制度基础。

负责人表示，这两个学科，由于其研究对象的特殊性，在理论、方法上涉及较多的现有一级学科，显示出多学科综合与交叉的突出特点，经专家充分论证，设置在交叉学科门类下。

负责人还表示，为推动交叉学科的科学有序发展，国务院学位委员会正在研究制定交叉学科设置与管理的相关办法，进一步明确什么是交叉学科、交叉学科如何建设发展、依托交叉学科如何开展人才培养等基本问题，并在交叉学科设置条件、设置程序、学位授权与授予、质量保证等方面作出具体规定，探索具有中国特色的交叉学科设置与目录管理制度。

