中国去年进出口总值创历史新高

中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今天透露，中国外贸进出口从去年6月起连续七个月实现正增长，全年进出口、出口总值均创历史新高，也是全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

综合中国经济网和央视新闻报道，李魁文在中国国新办今天举行的2020年全年进出口情况新闻发布会上介绍说，中国外贸进出口从去年6月起连续七个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国地位进一步巩固。

据统计，中国货物贸易去年进出口总值32.16万亿元人民币（下同，6.59万亿新元），比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

根据WTO和各国已公布的数据，去年前10个月，中国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%，均为历史新高。

李魁文说，世界经济增长和全球贸易去年遭受严重冲击，中国外贸发展外部环境复杂严峻，在这样困难的情况下，外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。

李魁文还说，去年有进出口实绩企业53.1万家，增加6.2%。其中，民营企业进出口14.98万亿元，增长11.1%，占中国外贸总值的46.6%，比2019年提升3.9个百分点，第一大外贸主体地位更加巩固，成为稳外贸的重要力量。

此外，贸易伙伴也更趋多元。李魁文说，中国去年前五大贸易伙伴依次为亚细安、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。