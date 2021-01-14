中国海关：正抓紧推动RCEP实施前准备工作

中国海关总署新闻发言人李魁文说，海关正抓紧推动RCEP实施前的相关准备工作。

据人民网报道，国新办今天举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指出，目前，RCEP是全球体量最大的自贸区，涵盖全球约30%的人口、30%的经济总量和30%的对外贸易，发展前景广阔、潜力巨大，成员各方对此充满期待。海关正在结合自身的职责，抓紧推动实施前的相关准备工作。

一是加强组织领导。认真落实中共中央国务院的部署，海关迅速成立RCEP实施工作领导小组，组织相关领域专家设立关税实施准备工作等多个工作专班，正在加快推进RCEP实施准备工作。

二是建章立制，保障RCEP原产地规则落地。海关正在研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”，重新梳理RCEP项下申报享惠进口和出口签证的流程，并建设配套的信息化系统，确保企业申报享惠的便利性。

三是加大培训力度，引导企业用足用好RCEP便利化政策。RCEP原产地规则条款极大地扩展了企业可选生产资料的范围，支持企业灵活申请享惠的多种形式。海关将加大政策宣传力度，帮助企业了解、掌握关税减让和享惠规则，为协定优惠应享尽享打好基础。同时，聚焦RCEP实施过程中可能出现的难点，加大内部研究和培训力度，提前做好准备，以便更好服务广大企业。



