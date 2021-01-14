美国驻联大使通过视频与蔡英文会谈

美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）在访台行程取消后，今早（14日）改以视频方式与台湾总统蔡英文会谈。

综合《联合报》和《自由时报》报道，蔡英文透过外交管道联系安排，在台湾总统府内与克拉夫特视讯对谈。克拉夫特在会谈中强调，美国对台湾国际参与的支持。

总统府发言人张惇涵公布，蔡英文今天上午在总统府内与克拉夫特及国务院亚太局主管区域安全政策及多边事务副助卿费特（David Feith）进行视讯对谈，双方就台湾国际参与、台美深化合作、民主理念共享、教育资源交流等相关议题进行“深度对话”。

克拉夫特原定昨天起访台三天，行程包括出席台湾总统蔡英文在总统府的午宴，就台湾的国际参与和深化美台合作伙伴关系等课题进行交流。假设克拉夫特按计划访问台湾，她将是1979年以来首位访台的美国驻联大使。

不过，随着美国国务院昨天凌晨发文告宣布，为确保政权平稳有序交接，本周所有外访计划一概取消，克拉夫特访台计划也无法成行。

这也是特朗普政府两个月来第二次取消或“延后”高官访台计划。美国环保署长惠勒（Andrew Wheeler）原订去年12月初访台，但最终决定“延后”访台。惠勒的访台计划早前被美国媒体披露费用可能太高而引发关注。