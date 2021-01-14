据报北京拟禁止持BNO港人任公职和投票

英国政府新推出的BNO签证本月31日起接受申请，持有BNO港人可带同家人移居英国。消息指出，北京正考虑禁止BNO护照持有人在港出任公职以及投票。

根据《南华早报》报道，消息人士透露，此举是为回应伦敦为港人提供可获居留权签证的决定。不过，由于官员对剥夺投票权等方面意见仍存分歧，预料下周召开的中国人大常委会会议即使讨论有关议题，会后或不会作出或公布相关的决定。

据此前报道，港区全国人大常委谭耀宗之前表示，人大常委会会议暂未见有香港议程，但不排除会加插。

香港保安局局长李家超近日接受凤凰卫视专访时表示，中央政府若就BNO问题作出任何决定，特区政府定会积极配合。他提醒，BNO仅属旅游证件，不会享有任何领事保护。

此外，香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪近日建议，认为中央应在港执行《中国国籍法》，禁止双重国籍，藉此反制英国的新BNO政策。

根据英国的新安排，拥有英国国民海外护照（BNO）的港人及其近亲，本月31日起可申请特别签证“Hong Kong BN(O) Visa”，最多可在英国逗留五年，住满五年后可申请定居身分，再居留多一年后即可正式申请成为公民。

BNO“5+1”留英还容许“太空人计划”，即申请人及家庭成员可以不同时间赴英。

