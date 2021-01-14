网红删除与批评中国者合作视频并致歉

因抨击他人蛋炒饭煮法而名气大增的华裔网红黄瑾瑜（Nigel Ng），上周日（10日）在网络上载了与批评中国者合作的视频后将之删除，并发文对视频引发“非常不好的社会影响”致歉。

综合香港01、英国广播公司和法新社报道，黄瑾瑜是一名旅居英国的马来西亚搞笑艺人，去年7月在视频平台YouTube上载了一段视频，装扮成一名中年男子“罗杰叔叔”（Uncle Roger），以夸张幽默的方式大力抨击他人不按“传统”做法煮蛋炒饭而名气大增，浏览次数至今已超过2000万次。这段视频后来被中国网民转载。

黄瑾瑜今年1月10日在YouTube上载了一段与另一名华裔网红陈兴（Mike Chen），评价他人制作饺子的方式。网传视频显示，两人并未谈及政治课题。陈兴在过去曾批评中国政府的政策和人权记录。

黄瑾瑜前天（12日）通过微博发文说：“我和该博主沟通以及创作中，我并不了解他的政治想法，以及其过往对于中国不正确的言论。这一点是我的疏忽，我以后会加强内容管理审核。”他也呼吁网民不要再继续传播“不良内容”。

许多中国网民似乎没有看到这段视频，在留言板上写道“发生啥了？”“我们还完全不知道发生了什么...”

部分网民也支持与赞扬黄瑾瑜的做法：“理解并接受道歉”“这个反应速度可以的”另有网民则持稍微不一样的看法：“我是觉得完全不用删的。 我是真的不明白为啥影视艺术作品要和政治划上等号。又不是说在视频里提到了什么，不过大事化小，小事化无总是好的。加油”

陈兴则谴责黄瑾瑜删除视频的决定，并称这说明了中国对艺术家的超越国界影响力日益增强。