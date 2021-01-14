中国白酒英文改为“Chinese Baijiu”

中国白酒与白兰地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum) 和金酒(Gin)一起并称为世界六大蒸馏酒。白酒作为中国国粹，有两千多年的生产历史，所采用的是与西方完全不同的天然多菌种固态发酵、固态蒸馏、全生物质转化产品。

目前科学研究精准表明参与白酒酿造的微生物有一百多种，风味物质有一千多种，其中定性的风味物质有三百多种，中国白酒消费量为约占世界蒸馏酒的三分之一。但多年来，中国白酒缺乏一个官方的准确的英文名称，造成海外消费者的困扰，比如Chinese spirits(中国白酒)，Chinese distilled spirits(中国蒸馏酒)， Chinese liquor(中国烈酒)等都称为“中国白酒”。

中国酒业协会认为，自2017年成立中国酒业协会白酒文化国际化推广委员会以来，协会开始把“Chinese Baijiu”作为官方的英文名称，并在所有场合使用。

2019年开始，中国白酒的系列国家标准进行修订《白酒工业术语》(《Terminology of baijiu industry》)，并对白酒的英文名称进行了修订：白酒，英文名字：Baijiu。同时在国际期刊、会议和文献上，经学术界的努力和宣传，白酒(ChineseBaijiu)也逐步在被国内外行业专家及消费者所认知。

此外，近年来协会组织白酒企业参加的各种食品饮料展会上也都统一使用“Chinese Baijiu”，相信随着时间的推移，“Chinese Baijiu”的知名度将越来越高。

此次更改对于准确描述中国白酒这一民族产品，规范白酒出口名称，扩大中国白酒的国际影响力都具有积极的作用。中国酒业协会未来仍将继续与相关的政府部门合作，共同推动中国白酒文化的国际化工作。

有趣的是，微博话题“中国白酒英文名改了”也登上了热搜榜，不少网友直呼“太好了！英语六级不怕了！”。

还有网友点赞“这事挺好，要为海关点个赞。”一位网友认为，“作为世界六大蒸馏酒的龙头，应该有个规范的英文名，为从中国范走向世界范，打个好底子。中国白酒独特味道及其文化，也应该向国外进发。

