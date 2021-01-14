任弼时长女任远志逝世

中共第一代领导集体成员任弼时的长女任远志昨天凌晨（13日）在北京逝世，享年90岁。

据中国澎湃新闻报道，任远志出生于1931年，1949年前往北京，曾在中国国家轻工业部任部长秘书，后来到军事博物馆工作，1992年离休。

公开资料显示，任远志的父亲任弼时1904年出生于湖南，原名任培国。他在1922年加入中国共产党，1928年10月在安徽巡视中共工作时被逮捕入狱，但在年底出狱，之后参加中共江苏省委工作，任省委常委、宣传部部长。

任弼时1929年11月在上海再次被捕，随后出狱。他在1930年4月被派往武汉，任中共湖北省委书记。8月至12月任中共中央长江局委员，8月至9月任长江总行动委员会主席团委员，负责宣传工作。9月兼任中共武汉市委书记，12月回到上海。

他在1927年8月当选为中共临时中央政治局委员，1931年1月在中共六届四中全会上当选为中央政治局委员，1934年1月在中共六届五中全会上继续当选为中央政治局委员。1935年11月，他与贺龙等率红二、六军团突围长征。

任弼时1945年6月在中共七届一中全会上再度当选为中央政治局委员、书记处书记，与毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来组成以毛泽东为首的中共中央书记处。

任弼时在第二次国共内战期间，曾抱病协助毛泽东指挥辽沈、淮海、平津三大战役。他在1949年11月赴前苏联就医，隔年5月回到中国，1950年10月27日因病在北京逝世。

