普华永道：香港未来四年承担高达500亿港元财政赤字

普华永道香港税务合伙人王晓彦预计，截至3月底，香港财政储备将降至8292亿元（港元，下同，1418亿新元），相当约11个月政府开支，认为政府应预留资源应对新挑战，部署中长期复苏。

根据香港电台报道，有传政府考虑加税，王晓彦说，面对有史以来最大财政赤字，加税与否是复杂问题，有需要详细咨询市场，维持库房储备和帮助社会渡过难关同样重要。至于应否再度派钱，普华永道强调，政府应从各项开支中取得平衡，面对未来的不确定性，需要推出不同措施帮助复苏。

王晓彦提到，根据政府最新估算，即使撇除疫情，未来四个财政年度仍可能面对高达400亿至500亿元的财赤，情况会否再恶化，要视乎今年疫情发展及环球复苏步伐。

被问到政府应否透过发债增加储备，王晓彦说，政府可透过不同税务安排增加收入，并吸引更多海外投资者到港。政府一向有发债，不过，未来是否需要大增发债规模则要再作讨论。

此外，普华永道还预计，港府本财政年度将录得3310亿元财赤，创纪录新高，比政府原先预计高1.38倍。至于财政收入则可能降至5156亿元，较政府预计少9.9%。整体支出达8766亿元，较预测高约两成，当中包括3179亿元的纾困措施。

普华永道建议，政府应通过一系列纾困措施，包括临时性的中小企业亏损转回，以及因应疫情实施的一次性个人免税额，减轻个人和企业财务负担。至于薪俸税方面，建议政府增加个人、已婚人士和子女免税额，纾缓中产阶层压力，并推出主要居住地方租金开支扣税安排等。

