女子不配合防疫找领导 “大连卢书记”上热搜

中国辽宁省大连市一名女子近日进小区时拒不配合登记，还打电话“找领导”，给社区“卢书记”打电话，被志愿者拒绝。事件引发网民关注，指责该女子“搞特权”。

据北京日报客户端消息，网上视频显示，大连金州区一名女子昨天（13日）进小区时拒不配合登记，还给社区书记“卢书记”打电话称：“我进我小区，他（志愿者）让我写身份证，我没写。我就写了个电话不行，你跟他说一下。”

随后“卢书记”让志愿者简单登记放行，但这一要求被防疫志愿者拒绝：“那以后是不是我们都简单登记一下就行啊？我管她谁呢，凭什么不写？你如果要这样的话，那我们的岗位就没法干了！”

事件曝光后，网友纷纷给严格执行防疫规定的志愿者点赞，并指责这名女子“找关系”“搞特权”，让一线医护和志愿者寒心，要求严惩，并呼吁让“卢书记出来走两步”。

“大连卢书记”的话题今天也登上微博热搜榜，引来中国多家央媒发声狠批。

共青团中央官方微博评论称，“找关系”也不顶用，为了控制疫情多少人付出努力，“岂容你搞特权？"并称赞志愿者“刚正不阿，好样的！”

央视新闻中心官方微博也发表评论说，“怼就是我们的态度！” 一句“我管他谁呢”道出了大家的心声。“怼”字下面一个“心”，抗疫需要团结一心，“任何有违良心、没有羞耻心的官僚行为，都早点散了吧”，呼吁别让志愿者为这种事“心累”。

新华网官方微博狠批，疫情当前还拿特权办事“实在可恨”，“病毒，要治，耍官威的毛病，也要一起治。”