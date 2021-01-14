中国已允许两加拿大人与家属通话

在华为财务总监孟晚舟部分亲属获准前往加拿大与孟晚舟团聚后，中国宣布两名被拘捕的加拿大人康明凯和斯帕弗已获准与家人通话。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（14日）主持例行记者会上说：“应加方请求，中方办案部门从人道主义考虑，在中国法律允许范围内，同意康明凯、迈克尔圣诞期间分别同家人进行了通话。二人及其家属均对此深表感谢。”

赵立坚强调，冠病疫情发生后，中国办案部门切实保障包括康明凯（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）在内的在押人员安全与健康，并在疫情防控条件允许的情况下，安排加拿大驻华使馆对二人进行探视。

美国指控孟晚舟误导汇丰控股并诱使汇丰进行与伊朗有关联的交易，导致银行面临违反制裁规定的风险。加拿大应美国的要求，2018年12月在温哥华机场逮捕孟晚舟。孟晚舟面对被引渡到美国受审的风险，目前在加拿大期望当地法院驳回美国的引渡申请。

中国国安部门2018年12月10日以涉嫌从事危害中国国家安全活动罪名，拘捕了康明凯和斯帕弗。中国检方去年6月宣布，起诉这两名加拿大人。

法新社早前报道，一名加拿大官员昨天证实，加拿大获准孟晚舟的丈夫和她的两个孩子前往温哥华与孟晚舟团聚。

为减缓冠病病毒的传播速度，加拿大去年3月停止大部分非必要的赴加旅行，但准许一些人以家人团聚等为由入境加拿大。