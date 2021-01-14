因未通过筛查 中国拒两名WHO专家组成员入境 

《华尔街日报》引述知情人士报道称，中国今天拒绝世界卫生组织（WHO）专家组的两名成员从新加坡登机飞往中国，因为他们未能通过健康筛查程序。

知情人士说，这两名成员在新加坡转机时进行冠病病毒抗体检测结果呈阳性，参与健康筛查的中国官员阻止了这两名成员登上前往武汉的飞机。WHO专家组余下的13名成员则已按计划抵达武汉。

据路透社报道，WHO随后在推特表示，专家组的15名成员出发前在自己的国家都做过检测，结果均为阴性，但有两名成员在新加坡进行冠病病毒抗体检测呈阳性。“他们都正在重新进行IgM和IgG抗体检测。”

中国从去年11月开始要求入境旅客提供核酸检测和抗体检测的双阴性证明，以确保入境者不会将病毒带入中国。

中国外交部发言人赵立坚，今天在例行记者会上没有正面回应此事。但他表示，签证有效期足以让上述专家组成员在中国展开工作。

赵立坚也说，专家组成员将在武汉进行隔离，在此期间他们将与中国专家举行视频会议。

世卫组织去年2月和7月两次派专家到中国调查，但在2月到访武汉时，无法到疫情集中爆发的华南海鲜市场，7月则没有踏足武汉。

法新社、路透社等早前报道，一支10人世卫组织国际专家组原计划上周到中国，就冠病病毒起源展开调查。不过，世卫总干事谭德塞1月5日在日内瓦举行的发布会上证实，中国尚未批准他们入境，并直言对这个消息“非常失望”。

中国随后强调，他们支持世界卫生组织到湖北武汉开展冠病病毒溯源调查，并已安排相关专家做好准备。