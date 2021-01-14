中国外交部：美政客將付沉重代价

针对美国驻联合国大使克拉夫特与台湾总统蔡英文举行视频通话，中国大陆外交部发言人赵立坚回应，克拉夫特言行严重干涉大陆内政，“美方一些政客必将为其错误行为付出沉重代价”。

克拉夫特原定昨天起一连三天在台访问，但行程取消后，于今天改以视频方式与蔡英文通话；克拉夫特随后就此发布推特说，由于大陆阻挠，台湾不能通过联合国、世卫大会等平台分享抗疫成功经验。

据中新网报道，赵立坚今天在例行记者会上说，中国坚决反对任何形式的美台官方往来。克拉夫特相关言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美国在台湾问题上的政治承诺，中国对此坚决反对。

赵立坚指出：“联合国是由主权国家组成的。中国台湾地区参与国际组织、包括世卫组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。这也是联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的重要原则。”

他也说，中国中央政府高度重视台湾民众的健康福祉。冠病疫情发生以来，多次、及时向台湾通报疫情防控最新消息，对台湾参与全球卫生事务作出妥善安排。台湾设有《国际卫生条例》联络点，同世卫组织和各国的信息交流是畅通的。

赵立坚最后强调，美国应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止干涉中国内政、破坏中美关系的言行。“中方将继续采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方一些政客必将为其错误行为付出沉重代价。”



