投资者调降中国央行节前降准预期

下月春节假期前中国央行是否会下调银行存款准备金率(RRR)，对此货币市场投资者正缩减押注，他们相信在经济复苏期间，当局将会避免发出强烈的宽松信号。

据路透社报道，中国人民银行(PBOC)在2019年和2020年长达一周的春节假期前，发出全面降准大礼包以提高银行系统流动性。

今年中国春节假期将于2月11日开始，传统上由于家庭的礼尚往来以及企业派发奖金等，现金需求会大量增加。

野村证券首席中国经济学家陆挺表示，不过2020年随着中国经济逐步摆脱疫情影响展开稳步反弹，降准“既没有必要，也不明智”。

陆挺表示，经常帐顺差高企及资本流入强劲，都充实了基础货币，中国人行必要时可以透过其他较低调的管道增加流动性，像是中期借贷便利(MLF)。

周五MLF到期规模达3,000亿元，市场正密切关注央行会续做多少。

多位货币市场交易员指出，除了资金投放，中国央行也可能重启2018年节前实施过的临时准备金动用安排(CRA)；CRA允许银行业者使用准备金，以满足流动性需求。

由于近期几项高层政策会议暗示，今年央行对经济的支持力道将收敛，外界愈来愈预期中国央行可能倾向小规模的流动性安排，而非进一步宽松。中国当局已暗示，希望避免政策急剧变动，要维持经济增长在合理区间内。