美国防部再认定九家中国公司与军方有关联

美国国防部星期四（4日）又公布了一批直接或间接在美国经营的“共产主义中国军事公司”，其中包括小米、中微和高云等半导体公司以及海南航空旗下的大新华航空和中国航空集团等九家公司。这意味着，美国投资人必须在今年11月11日之前剥离这些企业的债券。

据美国之音报道，美国国防部在一份声明中说，它是根据1999财政年度国防授权法案第1237条的法定要求而做出这一公布的。

这些公司分别是：

中微半导体设备（上海）有限公司（Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.） 箩筐技术公司（Luokong technology Corporation ) 小米公司（Xiaomi Corporation) 北京中关村发展投资中心（Beijing Zhongguancun Development Investment Center） 广东高云半导体科技股份有限公司（GOWIN Semiconductor Corp） 大新华航空有限公司（Grand China Air Co.,Ltd. ） 中译语通科技股份有限公司（Global Tone Communication Technology Co.,Ltd.) 中国航空集团有限公司 （China National Aviation Holding Co. Ltd.） 中国商用飞机有限责任公司 （Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.）

声明说，国防部“决心突显并对抗中华人民共和国的军民融合发展战略，该战略通过确保人民解放军获得由这些看起来是民用实体的中国公司、大学和研究项目获取和研发的先进技术和专业知识来支持其现代化目标。”

五角大楼在2020年6月向国会公布了最初的中共军事公司名单，包括20家中国企业。除了华为和海康威视，中国移动、中国电信、中国航空工业集团、中国铁道建筑集团、中国船舶重工集团、熊猫电子集团等知名企业都榜上有名。此后，国防部不断更新这个名单。

美国总统特朗普去年11月发布行政命令，禁止美国人对这些被认为是由中国军方控制或拥有的公司进行投资。本星期三，他对这个行政命令进行了修订。根据修订后的行政令，到2021年11月11日，美国投资者将被要求完全剥离由国防部指定为中国军方拥有或控制的企业的证券。11月发布的那项行政令仅限制美国投资者不得在禁令生效之后购买这些企业的证券。

特朗普政府在强化对这些被列为中共军事企业的投资限制的同时，据报道取消了把中国科技业巨头阿里巴巴、腾讯和百度列入黑名单的计划。美国商务部也有一份经济实体黑名单和军事终端用户名单。