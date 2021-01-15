大连女干部不配合防疫找书记放行 两人均被处分

中国大连市纪委监委发布消息指，1月13日晚，网络传出大连市金普新区一女子进小区拒不配合志愿者登记，并给社区卢书记打电话要求放行的视频。经查，该女子为金普新区友谊街道办事处副主任王琛明，卢书记为金普新区友谊街道康乐社区党委副书记卢宪宝。两人均被处分。

据中新社报道，当天19时30分许，王琛明在结束疫情防控工作后返回居住地友谊街道华夏金城小区，在小区卡口处，负责防控的志愿者让其按要求登记姓名、电话、身份证号、出入时间等信息，但王琛明没有填写身份证信息即要进入小区，志愿者要求其补齐信息，王琛明当场拒绝并拨打卢宪宝电话，要求卢宪宝告知志愿者让其通行，卢宪宝考虑到王琛明系街道领导，遂告知志愿者简单登记后予以放行。之后，王琛明便自行进入小区。

大连市纪委监委指出，王琛明作为街道分管疫情防控工作的领导干部，理应带头执行和遵守疫情防控工作要求，但却特权思想作祟，拒不配合防疫登记，通过打招呼的方式谋求方便，扰乱疫情防控工作秩序，影响志愿者工作积极性，造成严重不良影响；卢宪宝作为社区干部，不正确履行职责，让志愿者违规放行。1月14日，王琛明受到党内严重警告处分、免职处理，卢宪宝受到党内警告处分。

纪检委指出，在大连市疫情防控形势持续向好的关键阶段，发生这样违反疫情防控纪律的问题，令人警醒、发人深思、教训深刻。全市各级党组织和广大党员干部务必以案为鉴，深刻吸取教训，进一步严明纪律规矩，坚决执行防控命令，领导干部更要带头遵守疫情防控纪律，绝不允许任何人搞特殊、耍特权。