研究：中美贸易战使美流失24.5万就业岗位

美中贸易全国委员会（USCBC）进行的一项研究显示，美国总统特朗普发动的中美贸易战，导致美国就业岗位最多减少24.5万个，但双方若逐步降低关税，将提振经济增长，并将在2025年前增加14.5万个就业岗位。

据路透社报道，USCBC代表着在华经营业务的美国大公司。该机构表示，由牛津经济研究院（Oxford Economics）进行的这项研究还包括贸易战“升级前景”，在这种情景下，全球前两大经济体明显脱钩，估计可能将导致未来五年美国国内生产总值缩水1.6万亿美元（2.1万亿新元）。还会导致美国2022年就业岗位减少73.2万个，到2025年就业岗位减少32万个。

几天之后，美国总统当选人拜登将就职，并开始对美国贸易政策进行重大分析，包括与民主党同僚就特朗普征收的惩罚性关税进行协商。拜登此前曾表示，没有立即改变特朗普关税的计划，但还称他将与盟友施压中国改变贸易行为。

USCBC总裁艾伦（Craig Allen）指出，该机构阐明了美中关系中政策选择的影响，这一点很重要。他支持特朗普改变中国贸易和技术转让政策的做法。

艾伦说：“在关税问题上，我们了解这些选项的全部经济代价非常重要，”

该项研究估计，美国对中国的出口支撑着120万个美国就业岗位；2019年中国跨国企业直接雇佣了19.7万名美国人，而美国企业在中国投资了1050亿美元。

研究称：“未来10年全球经济增长中预计约有三分之一由中国带动，因此美国企业要在全球获得成功，维持中国市场准入变得越来越关键，”