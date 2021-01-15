美国会报告称香港一国两制框架已毁

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）周四（14日）发表2020年度报告，称香港的“一国两制”框架已被拆毁，严重破坏法治和港人长期以来享有的人权与自由，并强调自香港主权1997年移交中国后，美国国务卿首次认定香港未能保持高度自治。

据《明报》报道，报告称，过去一年香港政局动荡，是港府及中央拒绝解决港人的合理要求而造成的后果，包括港人要求制止警暴及成立独立调查委员会。报告还指出，港府逮捕多名民主派人物，限制记者采访自由，向司法部门施加政治压力，并对警员侮辱非暴力示威者行为日趋频繁的现象视而不见。

报告认为，中国政府未有作出任何缓解紧张气氛的行动，反而变本加厉绕过香港立法会在香港强推《香港国安法》，直接威胁港人合法权益和言论与集会等自由。

报告建议，美国国会及行政当局官员应继续声援被港府起诉的民主派，包括前香港众志秘书长黄之锋、成员周庭等，并要求港府撤销对有关民主派的起诉；国会及官员也应敦促中方及港府重启政改程序，在符合《基本法》及《公民权利和政治权利国际公约》的情况下，全面落实双普选。

报告也建议华府应向任何需要紧急保护的香港民主派提供人道庇护，以及为示威者、活跃人士、学生和其他因为香港失去自治权受影响的人提供从香港合法进入美国的渠道。