中国银保监责令互联网保险公司安心财险增加资本金

中国银保监会最新发布的行政监管措施决定书称，安心财产保险公司因偿付能力严重不足，银保监会对其采取责令增加资本金、停止接受车险新业务，以及公司高层薪酬下浮等行政监管措施。

据路透社报道，安心财险为全国首批创新型互联网保险公司，2016年1月正式开业，总部设在北京，注册资本12.85亿元人民币。经营范围为：与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、工程保险，以及机动车保险等。

刊登在银保监会网站的公告显示，2020年10月末安心财险核心及综合偿付能力充足率为-125.7%，偿付能力严重不足。另外，公司董事、监事、高级管理人员2021年的薪酬较去年下浮幅度不得低于20%，其中董事长和总经理的下浮幅度应高于平均值。

2020年7月《保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）》中规定，偿付能力监管指标包括：核心偿付能力充足率，即核心资本与最低资本的比值；综合偿付能力充足率，即实际资本与最低资本的比值；风险综合评级，即对保险公司偿付能力综合风险的评价。

保险公司同时符合以下三项监管要求的，为偿付能力达标公司：核心偿付能力充足率不低于 50%；综合偿付能力充足率不低于100%；风险综合评级在B类及以上。不符合上述任意一项要求的，为偿付能力不达标公司。



