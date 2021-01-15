特朗普政府任期结束前再对中企采取行动

美国特朗普政府在任期即将结束前，通过限制令和投资禁令再次对部分中国企业和官员采取行动。

美国国务卿蓬佩奥昨天（14日）在国务院网站宣布，美国将对于南中国海地区负责进行或参与大规模填海、建设或将具有争议的地点军事化的中国人实施签证限制。此外，负责进行或参与“中国胁迫东南亚申索国，以禁止它们在南中国海获取离岸资源”的中国人也将面临签证限制。

这项限制令的范围包括国有企业高管、中国共产党官员和中国海军官员。他们的直系亲属也可能会受到限制令的影响。

另据路透社报道，中海油也被指在南中国海通过胁迫手段应对东南亚申索国而面对新限制措施。美国商务部将中海油列入实体清单，意味着中海油需要获得特殊许可证，才能从美国供应商获得高科技产品。

不过，美国高级官员昨天说，中海油面临的新限制措施将不适用于原油、精炼燃料和液态天然气，不在南中国海与其他公司合作的现有合资企业也将不会受到影响。

此外，特朗普政府将小米、中国商飞等九家公司列为与中国军方有关联的企业。这些企业将受到新投资禁令的影响，意味着美国投资者必须在11月11日之前剥离这些公司的股份。

其他被指中国军方有关联的企业还包括中微公司、箩筐技术公司、北京中关村创业投资发展中心（Beijing Zhongguancun Development Investment Center）、高云半导体、大新华航空、中译语通和中航集团。

美国国务院经济发展、能源与环境次卿克拉奇（Keith Krach）说，在九家公司被列入中国军事企业名单后，特朗普政府下来不太可能在任期结束前的最后几天，将更多公司列入这份黑名单。

克拉奇也提到，另外三家中国公司阿里巴巴、腾讯和百度对中国军方“具有高度战略意义”。 消息人士前天透露，特朗普政府已取消将这三家公司列入黑名单的计划。