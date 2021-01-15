麻省理工华裔教授因隐瞒与中国政府关系被捕

专攻纳米技术的美国麻省理工学院教授陈刚（译音，Gang Chen）因在申请联邦研究资金时隐瞒他和中国政府的关系，14日被捕并受到刑事指控。

综合美国之音与路透社报道，美国波士顿联邦检察官说，56岁的陈刚被控的罪名包括电汇欺诈、未报告外国银行账户并在税表中做出虚假陈述。

根据法庭文件，陈刚出生在中国，为归化入籍的美国公民，目前是麻省理工学院的教授与研究人员，现任麻省理工学院帕帕拉多微/纳米工程实验室主任和固态太阳热能转化实验室主任。司法部说，大约自2013年起，陈刚在麻省理工学院的研究得到了美国不同联邦机构的资助，拨款超过1900万美元（2518万新元）。

联邦检察官说，陈刚被控自2012年以来担任各项中国职务，通过提供建议和专长，推动中国的科技发展，有时是直接向中国政府官员建言，而且经常以此换取经济报酬。这些职务包括在中国驻纽约领事馆的要求下担任中国政府的“海外专家”，并且是至少两个中国海外人才项目的成员。检察官还说，2013年以来，陈刚据称得到了大约2900万美元的外国资金，包括来自中国南方科技大学的1900万美元。

联邦检察官的声明提到，陈刚2016年2月曾用麻省理工学院的电邮账户发出电邮，就中国科技发展提出建议。他在电邮中提到，中共十八大提出把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，但是闭门创新是不行的，必须要国际化。

检察官说，2017年到2019年期间，陈刚在为中国政府和中国实体担任多项顾问职务的同时，向美国能源部为他在麻省理工学院的研究申请资助并获得批准，他未按照能源部的要求披露他与中华人民共和国有持续关联的情况。他还被控在2018年的联邦税表中隐瞒了他在中国有超过1万美元银行账户的事实。

陈刚目前已获保释。 麻省理工学院在一份声明中对其被捕一事表示“深感痛心”（deeply distressed）。 陈刚的律师费舍尔（Robert Fisher）说，现年56岁的陈刚“热爱美国，并期望对这些指控作出有力的辩护”。