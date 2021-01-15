10岁男孩往窨井扔鞭炮 被炸飞五米身亡

宁夏银川上周日（10日）发生惨剧，一名小学四年级男生朝窨井内丢了一个鞭炮，岂料造成爆炸，自己也不幸遇难。

综合新浪新闻、环球网的报道，事发当天下午5时许，永宁县一小区内忽然传来一声巨响，随即烟雾弥漫，一位小男孩受伤倒地。社区工作人员称，医护人员赶到现场时，孩子已无生命体征。据悉，遇难小男孩今年10岁，是一名四年级学生，他蹲在窨井盖上点燃了一个鞭炮扔下去，瞬间发生爆炸，男孩被炸飞出两米多高，落到五米之外，不幸身亡。

据小区住户介绍，案发后有业主在业主群内紧急询问，谁家的小孩在楼下被炸，请尽快下楼。随后，微信群和朋友圈里就有事发现场的视频发出来，而在视频上隐约可以看到一个孩子躺在地上。

小区住户郑师傅说，他家居住在离事发地点100多米以外的楼上，当时他听到一声巨响，还看到有一股白烟冒起来，等赶到现场时，现场围着很多人，才发现有小孩受伤倒地。

一位负责管理该小区的社区工作人员告诉记者，1月10日下午遇难的小男孩今年10岁，是一名四年级学生。当时男孩蹲在窨井盖上点燃了一个鞭炮扔下去，瞬间发生爆炸并散发大量的白色烟雾。男孩和水泥井盖当时都被炸飞，孩子被炸到5米之外，在空中飞出两米多高，落地时已经受伤。