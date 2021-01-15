中国可能放行部分滞留港口的澳大利亚煤炭

中国官方正考虑放行部分滞留在港口的澳大利亚进口煤炭，这将有助于缓解几个月来船只滞留港口的混乱情况。

彭博社引述一位知情人士说，适用范围是在之前的进口限令生效前就已到港等待的这部分煤炭。由于讨论未公开，因此知情人士不愿具名。

这位知情人士说，讨论仍处于初步阶段，任何决定都需要得到中国更高阶领导人的批准。这位知情人士说，目前对澳大利亚煤炭的限制进口禁令并未有松动，最佳的解决选项是将这些滞留港口未能通关的煤炭转售至其他国家。

中国海关总署没有立即回复相关提问。

北京从未公开承认针对澳大利亚煤炭的禁令，在整起事件隐晦不明下，很难确定禁令开始的日期。有传言说，中国政府最早在5月已下令五大公用事业公司停止向澳大利亚采购，去年10月，中国的发电站和钢铁厂已接到口头命令，停止使用澳大利亚煤炭。

11月，北京下令买家停止采购包括煤炭在内的澳大利亚大宗商品。自从澳大利亚于2018年以国家安全为由禁止华为技术有限公司参与建设其5G网络以来，这两个贸易伙伴的双边关系已经受损。

据数据情报公司Kpler称，大多数滞留的煤炭是用来炼钢，用于发电的煤炭占比较小。根据彭博汇编的运输数据，约有70艘船正在等待卸货。

今年冬天，中国不得不应对这两种价格都创纪录高点的煤炭。数十年来最严峻的冬季天气，将供暖需求推至历史最高水平，并使中国的能源市场陷入骚动。同时，中国的钢铁厂产量也在创纪录，为了满足由国家资助的基础设施荣景，以挽救疫情肆虐下的经济。

中国去年12月来自所有国家的煤炭进口量升至创纪录水平，煤炭全年进口量超过3亿吨，为2013年以来最高。在过去几年中，澳大利亚一直是中国的第二大供应国，仅次于印度尼西亚。

这位知情人士说，中国官方近期正在对滞留中国港口的船只进行统计调研，内容包括船主、船员国籍、最终用户等等。