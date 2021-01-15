中国央行：去年人民币存款增19.65万亿元

中国央行近日发布《2020年金融统计数据报告》，报告显示，2020年全年人民币存款增加19.65万亿元（4.03万亿新元），外币存款增加1315亿美元（1744亿新元）。

据央视新闻报道，初步统计，2020年末中国社会融资规模存量为284.83万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为171.6万亿元，同比增长13.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.1万亿元，同比下降0.6%。从结构看，2020年末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.2%，同比低0.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比低0.1个百分点。

初步统计，2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1450亿元，同比多增2725亿元。

从结构看，2020年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的57.5%，同比低8.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比0.4%，同比高0.9个百分点。

此外，截至12月末，国家外汇储备余额为3.22万亿美元，人民币汇率为1美元兑6.5249元人民币。

2020年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4.79万亿元、1.98万亿元、1.05万亿元、2.76万亿元。