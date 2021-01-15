中国工信部起草《稀土管理条例》 明确管理制度

中国工业和信息化部起草了《稀土管理条例（征求意见稿）》，今天（15日）起向社会公开征求意见。工信部强调，就稀土管理立法的必要性在于切实维护国家利益和产业安全的需要。

工信部官网消息指出，稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。中国是稀土资源大国，在稀土生产及稀土利用领域具有举足轻重的地位，加快制定《条例》，从法律上明确稀土管理各项制度，有利于维护中国国家利益和战略资源产业安全。

此外，立法也有依法规范稀土生产经营秩序的需要。条例将针对现实中存在的私挖盗采、破坏性开采、无计划超计划生产、非法买卖稀土产品，破坏生态环境、扰乱生产经营秩序等问题，迫切需要制定覆盖稀土全产业链的综合性法规，加强行业管理，依法查处违法行为。

通过立法，中国完善稀土管理体制。稀土行业涵盖开采、冶炼分离、储备、产品流通、二次利用以及进出口等诸多环节，涉及工业和信息化、自然资源、发展改革、商务、市场监督管理、税务、海关等多个部门，亟需制定《条例》，依法建立分工明确、密切配合的管理体制。

工信部强调，对稀土的管理将坚持保护为先。稀土对传统产业改造、新兴产业发展和国防科技工业进步都具有不可替代的重要意义，必须予以特殊保护，对稀土开采和冶炼分离实施行政许可和项目核准。

其次，中国将坚持源头治理。针对稀土开采和冶炼分离分别建立总量指标管理制度。同时，坚持全产业链管理。对稀土产业链的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用以及销售流通等各环节进行规范，确保稀土行业实现安全发展、绿色发展、可持续发展。

在稀土管理方面，中国也会注重制度衔接。做好与矿产资源管理、环境保护、企业投资项目核准备案、进出口管理等法律法规的衔接。

今天公布的《条例》一共29条，主要内容包括明确稀土管理职责分工、明确稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度、建立稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度，以及加强稀土行业全产业链管理。