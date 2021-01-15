海南三亚时隔不到三个月再有官员落马

中国海南三亚市时隔不到三个月后再有官员落马，中共三亚市委常委、秘书长、政法委书记陈小亚涉嫌严重违纪违法，正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。

据“长安街知事”微信公号今天（15日）报道，这是不到三个月内三亚市第二名被查的厅级干部。三亚市原副市长、九三学社海南省委原副主委李柏青，去年11月被指涉嫌严重职务违法，接受海南省监委监察调查。

海南省委常委、三亚市委书记童道驰也在去年11月被指涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

童道驰在三亚工作的大部分时间里，陈小亚都担任三亚市委秘书长一职，并陪同童道驰出席各类调研、考察活动。

公开资料显示，今年58岁的陈小亚一直在三亚工作。2013年10月获任三亚市副市长，2016年11月跻身三亚市委常委，兼任市农工委主任。

童道驰2018年10月从湖北副省长调任海南省委常委，11月兼任三亚市委书记。次年3月，陈小亚转任三亚市委秘书长、市委办公室主任，去年5月又兼任市委政法委书记。

三亚市自2019年以来有多名厅级干部接受调查，除了陈小亚、李柏青外，还包括：市人大常委会原副主任白宇（2020年6月落马）、原副市长蓝文全（2019年9月落马）、市人大常委会原副主任朱永盛（2019年5月落马）、原副市长王铁明（2019年4月落马）。