孙杨禁赛判决撤销原因公布：仲裁小组主席存在偏见和歧视

瑞士联邦最高法院发布新闻公报称，由于国际体育仲裁法庭仲裁小组中的一名仲裁员存在偏见和歧视，瑞士联邦最高法院决定撤销国际体育仲裁法庭对中国游泳运动员孙杨的八年禁赛处罚，国际体育仲裁法庭需要组建一个新的仲裁小组重新作出判决。

根据“人民日报体育”官微消息，瑞士联邦最高法院去年12月24日曾发布新闻公报，宣布撤销国际体育仲裁法庭对孙杨的禁赛处罚，但并未公布原因。本次公报则是瑞士联邦最高法院首次公布撤销上述判决的原因。

孙杨去年2月28日因兴奋剂违规被国际体育仲裁法庭禁赛八年，孙杨就此判决向瑞士最高联邦法院提出上诉。

公报中显示，孙杨在上诉申请中指出，其本人于去年5月中旬在互联网平台上注意到的一篇文章显示，国际体育仲裁法庭此案中的仲裁小组主席弗拉蒂尼存在偏见和歧视。这篇文章的内容中包含了弗拉蒂尼于2018至2019年间在个人社交媒体平台上就动物保护方面发表的一系列言论，其中对中国人使用了歧视性语言。

瑞士联邦最高法院认为，孙杨的调查举证合规有效。通过调查相关言论，瑞士联邦最高法院认为该仲裁小组主席一系列充满暴力的表述明显存在问题，其中一些表述明确地指向了中国人的肤色。而且，部分存在问题的表述甚至是在其已经被任命为孙杨案仲裁小组主席后所发表的。

因此，瑞士联邦最高法院支持了孙杨对于该仲裁小组主席公正性的质疑，撤销了国际体育仲裁法庭的禁赛判决。国际体育仲裁法庭需要重新组建仲裁小组审理此案并作出判决。

