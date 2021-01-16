去年访港旅客数字大跌近94%

冠病疫情冲击下，香港旅游业接近停顿。香港旅发局昨天公布，去年全年的初步访港旅客数字为约357万人次，较前年下跌近94%，而去年到港旅客，主要于疫情未暴发的1月来港，随着香港其后禁止海外旅客访港，加上实施严格检疫措施，旅客主要是来港探亲或有其他必要到访的原因，真正旅客已跌至近乎零。旅发局表示，会维持香港国际曝光，今年已做好部署，为旅游复苏作好准备，将进一步加强与业界合作。

根据《星岛日报》报道，旅发局于去年10月推出“360 Hong Kong Moments”，计划在今年3月底制作约20条不同主题的影片，透过360度VR全景技术或其他创新拍摄手法，让观众亲身感受香港不同旅游体验的乐趣，此外，旅发局去年9月起与日本旅行社合作推出虚拟旅行团“在家旅行”已举办至少10团，旅行社形容这是举办虚拟旅行团以来反应最踊跃的旅行团。

旅发局表示，去年10月下旬推出“旅游‧就在香港”第二阶段活动“赏你游香港”，市民于本地零售及餐饮商户的实体店铺消费满800元（137新元），可换取本地游名额一个10000个免费本地游名额，在计划推出后约一星期爆满，而至今已有约7500名市民完成行程。活动受疫情影响，12月起须暂停，余下的约100个旅行团会在疫情稳定后恢复出团；因应“赏你游香港”反应热烈，旅发局正与业界商讨可否推出类似的新一轮计划。

旅发局主席彭耀佳表示，旅发局因应疫情变化及新常态的出现制订新的策略，在旅客未能到访的大环境下，旅发局决定先做好本地气氛，同时维持香港的国际曝光，踏入2021年，旅发局已做好部署，为旅游复苏作好准备，将进一步加强与业界合作，共同开发新的产品及行程，并提升香港服务水平。

