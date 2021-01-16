中国冠病病例连续四天单日破百

中国大陆昨天新增确诊病例130例，这也是连续第四天单日病例破百。在115例本土病例中，河北90例，黑龙江23例，北京两例。

综合央视新闻和中国卫健委官网消息，昨天新增的确诊病例中，境外输入病例有15例，其中上海七例，天津三例，四川两例，湖南一例，重庆一例，陕西一例。

黑龙江23例病例中有21例来自绥化市望奎县，其中七例为望奎县无症状感染者转为确诊病例，另外一例来自绥化市北林区，一例来自绥化安达市。黑龙江昨天还新增无症状感染者30例，其中绥化市望奎县25例，绥化市绥棱县两例，绥化安达市两例，哈尔滨市道外区一例。

上述确诊病例和无症状感染者，除哈尔滨市道外区新增无症状感染者外，其余均是在对望奎县惠七镇惠七村确诊病例和无症状感染者的密切接触者及密接的密接进行核酸筛查中检出阳性。

所有确诊病例和无症状感染者均经当地专家组会诊后明确诊断，目前均已转至定点医疗机构进行隔离治疗或集中医学观察。

当地有关部门已对所有排查出的密切接触者和密接的密接落实隔离管控措施，对其曾经活动过的场所进行终末消毒和封闭管理。

此外，吉林省昨天新增无症状感染者13例，均与1月13日通报的黑龙江省一名输入无症状感染者有关联，以上人员均在集中隔离医学观察期间通过主动筛查发现。