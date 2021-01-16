标普：小米集团现金充裕受黑名单影响不大

评级公司标普国际昨天称，中国智能手机制造商小米集团被列入美国国防部的中国军事相关企业名单，但凭借其充裕的现金和广泛投资者基础，料不会影响该公司信用状况。

根据路透社报道，标普在一封邮件中指出，小米进入上述名单，意味着其美国投资者将不得不清退股份。但小米是一家拥有广泛投资者基础的香港上市公司，其资本市场融资通道所受影响应该不大。

此外，小米的净现金也处于较高水平。该公司去年12月通过发行新股融资237亿港元（约40.6亿新元）、发行可转债融资8.55亿美元。

“据我们估计，小米模拟调整后现金及现金等价物超过700亿元人民币，接近其调整后总债务（逾370亿元）的两倍。”标普称。

美国将小米列入名单的举措意味着小米的地缘政治风险在增加，但基准情形是假定此事不会演变为小米公司的供应链受到重大威胁。

根据一份文件显示，特朗普政府周四将九家中国公司列入所谓的同中国军方有关联企业黑名单，其中包括飞机制造商中国商飞和手机制造商小米。这些公司将受到一项新的美国投资禁令的约束，该禁令将迫使美国投资者在今年11月11日前剥离所持黑名单公司的股份。

受上述消息影响，小米周五开盘跳空低开至近一个月低位，收盘大跌10.26%，报29.3港元。

