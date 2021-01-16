中国推新规规范商业银行互联网存款业务

中国央行、银保监会昨天联合发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》要求，商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务坚持依法合规，不得借助网络等手段违反或者规避监管规定。

根据路透社报道，发布在银保监会官网的通知并要求，商业银行通过互联网开展存款业务应当强化销售管理和网络安全防护；地方性法人银行要坚守发展定位，立足于服务已设立机构所在区域的客户。

“商业银行应当按照规定加强资产负债管理和流动性风险管理，提高负债来源的多元化和稳定程度，合理控制负债成本。”通知要求。

通知并称，银保监会及其派出机构可以根据商业银行的风险水平对其跨区域存款规模限额等提出审慎性监管要求，同时按照“一行一策”和“平稳过渡”的原则，督促商业银行对不符合本通知要求的存款业务制定整改计划，并确保有序稳妥落实。

央行和银保监会一并发布答记者问称，商业银行通过非自营网络平台开展存款业务，是互联网金融快速发展的产物，最近业务规模增长较快。但该业务在发展过程中也暴露出一些风险隐患，涉嫌违反相关监管规定和市场利率定价自律机制相关要求，突破地方法人银行经营区域限制，并且非自营网络平台存款产品稳定性较差，对商业银行的流动性管理也带来挑战。

“目前，保险公司、基金公司等通过非自营网络平台销售相关产品受到相应监管。存款作为最基础的金融服务，理应受到更为严格的监管。”答记者问称。

答记者问强调，商业银行与非自营网络平台进行合作，通过开立Ⅱ类账户充值，为社会公众购买服务、进行消费等提供便利，这部分业务不受影响，可继续开展。

去年12月下旬，继蚂蚁集团下架银行存款产品之后，中国又有京东金融、陆金所等多家头部互联网金融平台紧急撤下所有银行定期存款产品。

