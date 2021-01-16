桃园市议员王浩宇罢免案今早投票现人龙

台湾中选会、桃园市选委会办理市议会第2届第7选区中坜议员王浩宇罢免案今天投票，部分投开票所上午8点开始就陆续涌入投票的民众，选举人数比较多的包括自立国小四个投开票所，一早就陆续有民众投票。

综合联合新闻网和中时电子报报道，桃园市选委会11日公布选区选举人数，共有32万7758人，按规定须有选区25%人口投下同意罢免票，而且要超过不同意罢免票数，罢免王浩宇案如果要过关，需要8万1940张同意罢免票。

根据中选会统计资料，王浩宇2018年连任时，当时中坜选区选举人数为31万5143人，随著人口成长，中选会按照期程公告罢免案选举人数时，已达32万7758人。

王浩宇罢免案投票时间从今天上午8点到下午4点，随后开票，虽然预估今天下午5过后就会知道结果，不过按法定程序，中选会要在22日以前审定罢免投开票结果，22日当天公告结果。

王浩宇过去有很多备受争议的言行。他于高雄市前市长韩国瑜遭罢免当日，高雄市议会议长许崑源意外坠楼时，在面簿发文冷嘲热讽，成罢免引爆点。

王浩宇在政论节目遭逼问为何说了“民进党真多败类”后却加入民进党时回应：“现在民进党也很多败类”，此言不仅引发网友嘲笑，也引起许多绿营支持者不满。