香港专家料下月底起可接种德国BioNTech疫苗

香港疫苗顾问专家委员会成员、中大呼吸系统科讲座教授许树昌说，委员会下星期一将会讨论德国BioNTech和上海复星合作的冠病疫苗，相信2月底开始为市民接种的机会较高。

根据香港电台报道，许树昌说，前日才收到药厂提供的资料，这两天会检视资料，疫苗委员会下星期一将开会讨论。对于挪威最近有至少23人接种美国辉瑞和德国BioNTec合作开发的疫苗后死亡，他说，相关资料是从传媒得知，如果药厂提供的数据未有涵盖有关事件，委员会会向药厂索取补充资料。

委员会召集人刘泽星表示，药厂提交了千多页资料，暂时很难估计是否能如期在农历新年后为市民接种。他说，如果七成市民接种疫苗，将可以大大减低香港受病毒影响的风险，建议长者、安老院舍人员、长期病患者、前线医护人员和经常来往中港两地的人士接种。他又说，接种疫苗后如果成效和副作用的比率不理想，委员会将建议政府撤销有关接种计划。

此外，香港政府疫苗顾问专家委员会成员、港大内科学系传染病科主任孔繁毅表示，不能一刀切指长者适合哪款冠病疫苗，他说有部分身体较好及较活跃的长者，会去好多地方甚至出国，也有部分有严重长期病患，要视乎本身情况去决定选择不同保护率及副作用的疫苗。

孔繁毅还表示，政府将成立的临床专家委员会，将会检视疫苗的安全性及副作用，会让接种人士以日记写低相关副作用，例如发烧及伤口痛的情况等，再进行数据分析，包括是否诱发本身病患等，有需要会暂时中止接种，但他认为不少相关情况与疫苗无关。

