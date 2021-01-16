陈水扁94岁母亲病逝

台湾前总统陈水扁母亲陈李慎昨天下午病逝，享年94岁，遗体已移往柳营福园殡仪馆冰存，暂未设灵堂，陈水扁今早在面簿证实，也表示遵照家母遗愿，加上疫情期间，一切从简。

根据联合新闻网报道，日前陈水扁才在官方LINE帐号上透露，其母已经失智一段时间，直到最近已不识自己的儿子，令他相当难过。

陈李慎原本住在台南官田东西庄，后来年长身体不适，又有眼疾问题，有时女儿会接到高雄同住，身体时好时，前年3月台湾总统蔡英文还前往官田老家探视，后来陈水扁透露陈李慎跌倒，就一直住在麻豆新楼医院及附设护理之家照顾，日前又透露母亲失智，已认不得阿扁，流露对母亲的深情。

陈水扁曾在母亲节时发文说，母亲多次进出医院，或许是最后一次共度母亲节，让他格外珍惜。陈水扁也因此从高雄搬到台南住，为的就是就近多陪伴母亲。

陈水扁日前在官方LINE帐号上透露，“亲爱的扁妈，已经失智一段时间。直到最近，扁妈也已经不识自己的儿子了，阿扁内心无比难过”。

民进党立委郭国文表示，陈水扁母亲陈李慎很纯朴，没有因儿子当总统过荣华富贵的生活，在陈水扁被关时，天天挂心令人看了不舍，可以体会一个母亲的心情，“只是赚到烦恼”。

郭国文说，陈水扁母亲跌倒受伤住院后，就没有让外界探视，但之前曾到台南官田西庄老家探视她，气色还不错，听到她去世相当不舍与难过，早上会前往柳营禄园殡仪馆关心。