吉林扶余市疫情防控总指挥等多人被问责

吉林松原市纪委今天通报查处扶余市疫情防控工作中三起违反工作纪律问题，包括扶余市疫情防控指挥部总指挥、常务副市长蔡启昌。

根据“松原发布”微信公众号消息，通报指出，少数党员干部不认真落实疫情防控部署要求，责任意识不强，防控工作不力。为严明纪律要求，强化警示教育，对该市疫情防控工作中三起违反工作纪律的问题进行通报。

其中一个是扶余市疫情防控指挥部总指挥、常务副市长蔡启昌部署疫情防控包保工作不到位的问题。

通报指出，蔡启昌在安排疫情包保工作中，不认真负责，在落实国营伊家店农场市级包保领导时存在疏漏，无人包保负责，存在空白点，导致督导检查不够，未能及时发现并纠正伊家店农场在防控工作中存在的问题。经松原市纪委研究决定，给予蔡启昌通报批评。

另外，扶余市三骏乡党委书记柴泽义、乡长刘广臣、副乡长孙远峰、西孤家子村党支部书记何树风在疫情防控中领导不力、工作失职问题。经扶余市纪委研究决定，给予柴泽义、刘广臣诫勉谈话处理；给予孙远峰党内警告处分；给予何树风党内严重警告处分，免去村党支部书记职务。

同时，扶余市国营伊家店农场党委书记、场长刘贵财，副场长潘景峰和农场职工邢成顺、李亮在疫情防控中也存在失职失责问题，决定给予刘贵财党内严重警告处分，免去场长职务；给予潘景峰、邢成顺、李亮党内警告处分。

通报还说，上述三起典型案例，反映出当地少数党员干部政治站位不高、大局意识不强、缺乏责任意识，工作不认真、不负责，弄虚作假、欺上瞒下，存在严重的形式主义、官僚主义问题。要求全市广大党员干部要深刻汲取教训，引以为戒、警钟长鸣。

