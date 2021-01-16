新华社批滥用“战时状态”：不利于抗疫大局

中国一些省份近期出现散发疫情或局部聚集性疫情，不少地方政府宣布“进入战时状态”。一些没有新增确诊病例、距离疫情发生地较远的城市，甚至本省都没疫情，也开始效仿。中国官媒新华社今天为此撰文，指出一些地方疫情防控中滥用“战时状态”表述，不仅会让群众困惑，增加不必要的恐慌，影响正常生产生活，也不利于防疫大局。

文章称，“战时状态”是借用军事表述，只能用于特别严重、紧急、需要高度动员、大规模组织的事态。在疫情防控上，去年武汉保卫战、湖北保卫战，可用“战时状态”表述，以动员全社会众志成城抗击重大疫情。

但是，当下多点散发和局部集聚性疫情，与当初武汉、湖北不可同日而语。尤其是，经过一年来与冠病病毒的较量，积累了很多成功、成熟的经验，各地履职尽责，完全能够做到科学防控、精准防控，完全有信心遏制目前多点散发和局部聚集性疫情。即便为了形象表述用“xx保卫战”，也与“战时状态”不可相提并论。

文章指出，各地不能随意宣布进入“战时状态”。而且滥用“战时状态”，隐患也不少。

一是可能传递错误的信号，在群众中制造不必要的恐慌，甚至催生谣言、抢购等失序行为。

二是容易麻痹民众心理，淡化人们的“备战”意识。“狼来了”喊多了，哪天“狼”真来了，真的进入较为紧急的状态，需要与病毒短兵相接时，反而会丧失应有的警觉，关键时刻“掉链子”，影响抗疫效果。

三是有懒政之嫌。如果缺少应对疫情风险的能力与办法，不是通过科学措施、细致工作来扎紧抗疫的篱笆，而是试图通过简单的口号、以“最小的代价”来达到最大动员效果，实际上与中央“精准防控”精神相悖，是作风不严不实的一种表现。

文章也说，一些地方用“战时状态”表述，是想表现出一种积极抗疫的姿态。但是，疫情防控的决心大不大、手段灵不灵，无关口号，关键靠实干。这些天，有的地方宣布进入“战时状态”，火车站、机场防疫却漏洞百出；有的地方已有群众议论，觉得“战时状态”跟平时似乎没有什么区别……

事实上，如何研判疫情防控形势，如何开展社会动员，中央早有统一规范。抗疫以来，各地根据疫情实际，动态调整防疫等级，及时通报疫情信息，根据不同等级采取不同的防疫措施，总体做到了有序防疫、科学防疫。

文章提醒，面对冬季新的疫情防控形势，切勿滥用“战时状态”，要按既有制度安排，严格依据疫情实情发布防疫等级，落实落细防疫措施，少一些简单粗暴，多一些及时、准确的信息发布。要实事求是地做好动员工作，比如，提倡就地过春节、非必要不旅行，就是非常精准的动员，人民群众也积极配合，完全能够达到引起群众重视、顾全抗疫大局的效果。

文章最后强调，科学防控、精准防控，既不能“重炮打蚊子”，也不能“扫把赶恶狼”，各地防疫等级要与疫情情况匹配，这样才能真正打好疫情防控阻击战。