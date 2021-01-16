澳大利亚跟随英美限制新疆产品

澳大利亚加入了美国和英国等盟国的行列，对中国新疆地区产品在全球供应链中的使用表示关切。

根据彭博社引述《澳大利亚金融评论》的报道，澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）在接受采访时表示，从该地区采购商品的本地公司需要正确检查供应链和供应商。

各国政府正在寻求就对待维吾尔族穆斯林的问题向中国施加压力。美国称，中国在“再教育”营中关押了超过一百万维族人及其他少数民族和宗教人士。北京一再否认这一说法，称其正在与该地区的分裂主义和宗教极端主义作斗争。

英国本月表示，如果企业掩盖从新疆进口产品的事实，将对它们处以罚款，而美国本周则出于对强迫劳动的担忧，禁止来自该地区的所有棉花产品和番茄入境。

报道援引佩恩的话称，澳大利亚与英国等国际伙伴一样，对新疆存在的侵犯人权行为表示严重关切，包括“与强迫劳动和任意拘留有关的行为。”

佩恩还说，从新疆采购产品的澳大利亚公司需要“对其供应链和供应商进行尽职调查”。

自2018年华为被禁止在澳大利亚参与5G网络建设以来，堪培拉与其主要贸易伙伴中国之间的关系一直在恶化，去年澳大利亚总理莫里森政府呼吁对冠病病毒的起源进行国际调查后，两国关系进一步恶化。

中国去年下令贸易商停止购买大量澳大利亚商品，包括煤炭、大麦、糖、木材、葡萄酒和龙虾。