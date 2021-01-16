港府：美方制裁卑劣无耻 支持中央采反制措施

香港特区政府今日发声明指责美国国务院制裁六名中央政府和特区政府官员，批评其行径荒唐和卑劣无耻，并称特区政府会全面支持中央政府采取任何合适的反制措施。



根据《星岛日报》报道，港府发言人批评自《香港国安法》实施以来，美国政府利用不同事件和借口，妄语诋毁《香港国安法》，对尽责、忠诚和依法落实国安法的中华人民共和国和特区机关肆意作出攻击。

发言人指出，美国国会和白宫均以人权、民主和自治为借口，针对香港特区接连制定法律和按美国总统的行政命令宣告多方面的行动，质问国安法是否已触及外国和境外势力的痛处。



发言人强调，维护国家安全是国际惯例，《香港国安法》保障市民在《基本法》及国际有关人权的公约适用于香港的有关规定下所享有的权利和自由。发言人重申无人可凌驾于法律之上，强调所有拘捕行动都有根有据。

发言人还称，对于美国国务院在其声明中要求立即释放被特区执法部门拘捕的疑犯，感到惊讶，批评美国持双重标准，并指出近日在美国国会大楼事件发生后，在香港及国际社会中很多人都明显看到，美国的行径暴露其双重标准及虚伪，而且明显违反国际法及国际关系基本准则，对此感到愤慨。

发言人严厉谴责美国政府再次以经济、财政和其他方式威吓中国和香港特区政府官员，并故意公开他们的个人资料。发言人引述香港行政长官林郑月娥的话指出，“我和我的同事依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，是光荣的使命。我们无惧任何威吓”。