新华社批随意加码隔离措施：看似狠招实为昏招

针对黑龙江省大庆市肇州县执行“21天集中隔离+7天居家隔离”且隔离费用自理的管控措施，中国官媒新华社发文指出，加码隔离，看似是地方政府杜绝疫情输入风险的狠招，实则是用简单化、极端化措施应对复杂防疫形势的昏招，并称随意加码不可取。

根据“新华每日电讯”微信公众号消息，黑龙江省大庆市肇州县发布疫情公告称，国内无论风险地区还是非风险地区(来)返肇人员，均执行“21天集中隔离+7天居家隔离”的管控措施，且隔离费用自理，这在网上引发了不小的争议。

新华社文章指出，黑龙江省1月10日以来累计有200多例感染者，已宣布全省进入应急状态。在此背景下，肇州县试图降低疫情输入风险的初衷可以理解，但无差别地“21天集中隔离+7天居家隔离”，不合情理也不合法理。

文章说，自去年疫情暴发以来，中央一直强调科学防疫、精准防疫。贯彻中央要求，地方不应随意加码。是否需要集中隔离或居家隔离，应该隔离多久，有关部门早有明确说法。各地要依据疫情防控实际科学开展工作，不能随意“放水”，也没必要“加码”。

文章指出，加码隔离，看似是地方政府杜绝疫情输入风险的狠招，实则是用简单化、极端化措施应对复杂防疫形势的昏招。它暴露了一些地方在社会治理体系和治理能力现代化方面，还存在比较突出的薄弱环节。

得益于大数据等防疫技术进步，过去一年，除部分极其特殊的情况，公众的出行总体是比较顺畅的。核酸检测阴性报告、健康码绿码等，既能隔离病毒，又不会隔离人心。尤其在前不久，国家发改委已联合多部门要求春运期间推动“健康码”全国一码通行，这是实打实的便民之举。

文章批评肇州县的防疫政策，除了无差别地“21天集中隔离+7天居家隔离”，肇州县还规定，当地人即便前往非风险地区也要报备并提交三日内核酸检测报告，而且返回肇州后仍需要“21天集中隔离+7天居家隔离”。这意味着，肇州几乎成了一个“既不让进，也不让出”的封闭之地。

重视防疫工作固然没错，但正常的生产生活同样重要。随意制定一些极端的防疫政策，会给群众生活带来极大不便，给防疫人员增加不必要的工作量，为企业经营增加不必要的成本，甚至可能会影响一个地方的形象。更值得警惕的是，如果这种“昏招”也“传染”，各地都以邻为壑，势必制造新的矛盾和隐患。

