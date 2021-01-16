反修例纵火烧人案两主嫌潜逃台湾

2019年底香港反修例运动期间的“火烧人”事件有新进展，据香港媒体报道，涉嫌纵火烧人的两名主嫌已潜逃台湾。

据星岛日报报道，2019年11月11日中午，大批黑衣人在港铁马鞍山站大肆破坏设施，其间受害人试图阻止时遇袭，他逃至马鞍山广场连接马鞍山公园的行人天桥，再被黑衣人包围指骂，并被淋泼易燃液体后纵火，导致其头部及身体多处严重烧伤。

商业罪案调查科署理警司吴基骏表示，两名涉及“火烧人”案件的主犯分别为25岁及17岁，前者涉放火，两人已于2019年11月及12月先后潜逃到台湾。

警方追查下发现另有两人协助两疑犯购买机票离开，已于前天拘捕了两名男子，两疑犯与潜逃两人没有亲戚关系。

吴基骏称，警方正积极跟进调查这起案件，同时通缉两名主嫌。

在案件中被烧伤的受害人“祥哥”一度命危，接受六次植皮手术后情况才稳定。他表示凶徒未能受制裁是对社会一种伤害，希望警方尽快缉拿凶徒归案。

就马鞍山港铁站刑毁及行人天桥上冲突事件，吴基骏说，除上述两人外，警方自前年11月至今已拘捕14男四女，包括学生、地盘工及文员等，罪名包括暴动、串谋刑事毁坏及公众地方行为不检。

香港立法会议员葛珮帆认为，两名凶徒只因政见不同，便残暴不仁地纵火烧人，再畏罪潜逃，完全是懦夫行为，期望凶徒早日受到法律制裁，以彰显公义。