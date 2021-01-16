郦英杰：望赴美华语教师讲述跟孔子学院不同的台湾历史

美国在台协会处长郦英杰今天表示，中文在全世界有13亿的母语人口，即将前往美国教授华语的教师们身负重任，且同样重要的是，教授华语的同时也能趁机介绍台湾，“讲述一个跟孔子学院不同的台湾历史”；

根据《自由时报》报道，郦英杰在出席“台美教育倡议系列活动—华语教学论坛”开幕致词时说，现在正是时候，让台湾迈出步伐、补上缺口，不只教中文学英文，更是要向学习中文的美国学生讲述台湾故事。

台美去年12月签署“台美教育倡议”与“台美国际教育合作谅解备忘录”，其后并组成工作小组，展开具体合作细节讨论。“后疫情时代之华语教学─以美语母语人士为对象”为备忘录签署后的首场论坛，包含美国在台协会处长郦英杰、外交部长吴钊燮、国安会副秘书长徐斯俭、侨委会委员长童振源、教育部次长刘孟奇、学术交流基金会执行长那原道等人皆出席开幕典礼。

郦英杰在致词时说，去年12月签署的备忘录，目的是要提供更多机会，让更多美国人来台湾教学求学，也让更多台湾人到美国教学，目前就有约60名华语教学助教即将前往美国教美国人中文；郦英杰说，对于台美教育的倡议他个人非常兴奋，美台间向来在教育上有卓越且密切的合作，现在更是深化合作的大好时机，尤其在中英文教学、求学的领域。

郦英杰表示，在美国有许多孔子学院关闭，他认为现在正是时候，让台湾迈开步伐、补上缺口，不只是教中文学英文，更是要向学习中文的美国学生讲述台湾的故事；郦英杰提到，台湾故事精采亮眼，这是一个关于辛勤工作、牺牲奉献的台湾人，如何打造出蓬勃民主、健全经济，以及受过良好教育、具备高度机能劳动力的故事，其中也少不了台湾成功防疫的故事。

郦英杰并引述美国教育部副部长柴斯说法指，具备多语能力的学生，在人生与职场上将更具优势，这点他完全同意，且他认为，“台湾是学习中文最好的地方”。

