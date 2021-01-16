贵州多地为防疫严控酒席

贵州多地从上月开始发布通告，要求疫情防控期间严厉整治滥办酒席，尤其对于红白喜事作出了详细规定。

根据澎湃新闻报道，以贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县为例，规定除红白喜事外，一律不得举办其他任何酒席。在疫情防控期间，“红事”要缓办、“白事”要简办，严禁大操大办。

贞丰县表示：允许操办的酒席要严格控制参加人员数量，50人以内的需报乡（镇、街道）审批，超过50人的由乡（镇、街道）审批后报按程序备案，人数过多的按照从简要求减少人数，否则不予审批。

由操办酒席者负责，张贴疫情防控行程码，参加人员要扫码、测温。在14天内有中高风险地区、境外旅居史的人员严格落实疫情防控管控措施。

同在黔西南州的晴隆县去年12月18日就规定允许操办酒席类型有两类。一类是婚嫁酒，规定男女双方均为初婚或者一方是初婚，男方年满22周岁、女方年满20周岁的，本人或父母可操办婚嫁酒。

另一类是丧事酒，规定逝者必须是本人的配偶、父母、子女或由本人多年直接赡养的鳏寡孤独老人。婚嫁丧事酒席一律简办，严禁大操大办。有境外或国内中高风险地区来县人员必须严格落实疫情防控相关管控措施。

晴隆县还在通报中明确：除以上允许操办的酒席，禁止操办其他违规酒席。农村群众操办婚嫁酒，当事人应提前15天向所在地村(居)申报。干部职工操办婚嫁丧事酒席，严格按照相关程序进行报备。

大方县牛场乡政府去年12月下旬要求禁止操办酒席类型禁止操办生日酒、搬家酒、满月酒、升学酒、参军酒、经商开业酒等违规酒席。合理控制酒席规模和时间。在操办婚嫁酒及丧事酒时，要引导宾客戴口罩，做好场所的消毒工作，不使用进口冷链食品，合理控制酒席规模和时间。