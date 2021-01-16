特斯拉中国高管：坚持本地生产为碳中和目标做贡献

特斯拉中国区总经理王昊说，车辆和零配件的生产运输环节也是碳排放的重要来源。所以特斯拉坚持本地化的生产，并不断提高零配件的国产化率。

根据澎湃新闻报道，王昊在第七届中国电动汽车百人会论坛上发表主题演讲时说，上海工厂本地化率进展非常顺利，目前正在稳步的提升中，同时也带动了上下游产业的发展。他还分享了特斯拉在降低碳排放方面所做的探索和实践。

特斯拉上海工厂的本地化率一直备受外界关注，因为特斯拉一直声称按照成本定价，本地化率的变化或直接关系到国产特斯拉车辆的定价。在去年7月举行的特斯拉二季度财报电话会议上，特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）曾表示，特斯拉上海工厂零部件供应本土化效果明显，2020年年底预计国产零部件率将达80%。

王昊在演讲中表示，建设新工厂的过程中，特斯拉不断去迭代工厂的设计和制造经验，及时更新优化现有的工艺流程，实现高效和环保生产。因为和传统汽车的部件不同，特斯拉在生产过程中相应的设备和流程碳排放都大大地减少。

据王昊介绍，截止到第四季度末，特斯拉车辆2020年已节省汽油56.37亿升，减少1696万吨二氧化碳排放，相当于一个能源大国2018年交通运输排放总量的90%。“随着国产Model Y近期上市，特拉斯希望为交通减排作出更大的贡献。”

王昊称，2020年随着国产Model3正式上市，特斯拉在华发展进入全新阶段。他还特别指出，2020年特斯拉在华充电网络建设进一步加速。特斯拉中国一共建设开放了超过410座超级充电站，其中超过180座为V3超级充电站。V3超级充电桩是一种运用了全新架构的超充方式，支持高达250kW的峰值充电功率，最高可实现充电15分钟补充250公里的续航电量。

王昊还透露，特斯拉在华建设的超级充电桩工厂将于今年正式投产，将年产1万根超级充电桩，进一步加速特斯拉充电设施在华布局，让充电补能更加方便快捷。

为鼓励新能源汽车使用，各级政府出台了包括路权管理、停车管理等方面的多项政策。王昊表示期待更多的鼓励政策，也建议在部分地区行之有效的新能源推广政策能扩大到全国更多区域。

“我们相信吸引更多消费者选择新能源汽车将加快存量汽车的清洁化和低碳化。我们相信新能源汽车行业将进一步加大研发力度、完善产品功能和服务，为实现2030碳达峰和2060碳中和目标作出应有的贡献。”