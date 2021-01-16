姚安娜回应国籍争议：土生土长中国人

在23岁生日当天官宣进军娱乐圈的任正非二女儿姚安娜，因国籍问题受到不少质疑，对此，姚安娜昨天在接受采访时辟谣称：“我是中国护照、中国户口、中国身份证。”

根据新浪娱乐报道，姚安娜称，自己只有上大学的三年半时间在美国住过，不知道为什么网友都说自己是美国籍，“我是在云南昆明出生的土生土长的中国人”。

华为主要创始人兼总裁任正非的小女儿姚安娜正式签约天浩盛世娱乐集团，戚薇、谭维维、陈卓璇（《创造营2020》出道选手）、陈飞宇（陈凯歌小儿子）等均为该集团旗下艺人。

姚安娜打着“破格公主”的标签前天（14日）宣布出道。随后，其本科毕业于哈佛大学电脑工程和统计数据专业的“学霸”身份引人关注，国籍也引发猜测。

出道第二天，姚安娜通过上述专访回应争议，称自己是中国护照、中国户口、中国身份证，并非网友猜测的“美国国籍”。

姚安娜同日还登上时尚杂志《OK！精彩》封面，该杂志对其的描述是“不断跨界，不断有新想法并付诸于实践；想让自己成为‘媒介’，向大众传输美好事物，这就是当代青年都拥有的青春和果敢吧！”

另据《上海证券报》报道，刚一出道的姚安娜就接到了大单。一身紧身黑裙出镜的她为长城汽车旗下WEY高端品牌刚推出的 “摩卡”新车型拍摄宣传视频。

长城汽车此番配合姚安娜形象的宣传语是：打破界限，既生不凡。旗舰新生，智见未来。

据悉，长城汽车WEY“摩卡”新车型将于1月20日正式在全球亮相。。