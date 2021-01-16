民进党桃园市议员王浩宇被罢免

民进党桃园市议员王浩宇罢免案今晚（16日）通过，同意罢免票数为8万4582张。

据中时电子报报道，王浩宇晚间7点在面簿发声明回应：“衷心感谢支持我的朋友，衷心感谢”，并附上背影照片。

据桃园市选举委员说明，本次罢免案共设置233个投票所，投票人人数达32万7758人。罢免门槛为8万1940票。

罢免总部指出，此次投票人数近8万9000票，投票率近28%。而罢免案最终结果为同意票达8万4582张，约占总投票人数92%，超过8万1940票门槛2642张，另外不同意票7128张，废票516张，王浩宇确定被罢免。

国民党指出，罢免王浩宇的难度相当高，王浩宇以1万6000多票当选，但罢免门槛却是8万多票，是当选票数5倍以上；这次中坜乡亲自主踊跃投票，突破超高罢免门槛，再次向各界展现了台湾的优质民主，对于明显不适任的民意代表，人民不会再宽容下去。

国民党指出，这次的罢免案通过，是给所有恣意妄为的政治人物最严厉的警惕，同时民意也警告执政党，若持续招降纳叛、滥竽充数，低估民意的反扑，选民必将给予当头棒喝。

民进党则指出，民进党勉励全体从政同志仍应坚守岗位，善尽职责。从地方到中央，不论政务首长或民意代表，都要继续坚持理念、克尽职守，实践对人民的承诺，全心全意为台湾打拼。