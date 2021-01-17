中国大陆新增本土病例96例 较前两天稍回落

中国官方今天透露，中国大陆16日出现109例新增确诊病例，其中境外输入病例13例，本土病例96例；72例来自河北，12例来自黑龙江，10例来自吉林，两例来自北京。

昨天新增的病例数字，与15日的130例，以及14日的144例比较起来稍有回落。

中国国家卫生健康委员会网站公布的数据也显示，新增无症状感染者有119例，其中境外输入占16例。

另一方面，自中国本月2日出现新一波冠病疫情以来，已有至少八个地区宣布进入“战时状态”，其中包括暴发疫情的河北省和黑龙江省黑河市，以及多个今年内未出现确诊病例的地区，如安徽庐江县、山西省晋中市、河南省安阳市、宁夏回族自治区灵武市，以及内蒙古自治赤峰市。

新华社昨天针对此现象发表措辞严厉的评论；文中点名庐江县和晋中市批评，地方疫情防控中滥用“战时状态”表述，不仅会让群众困惑，增加不必要的恐慌，影响正常生产生活，也容易麻痹民众心理，淡化人们的“备战”意识，不利于防疫大局。一些地方领导干部缺少应对疫情的能力与办法，随意用“战时状态”吓唬群众，更是一种懒政。

评论提醒，地方政府必须科学、精准防控，既不能“重炮打蚊子”，也不能“扫把赶恶狼”。

中国最早于武汉省去年初暴发的疫情中，用“战时状态”形容高度戒备的防疫局势。评论阐明，“战时状态”是借用军事表述，只能用于特别严重、紧急、需要高度动员、大规模组织的事态，以动员全社会众志成城抗击重大疫情。但当下多点散发和局部集聚性疫情，与当初的武汉和湖北不可同日而语。

评论强调，中国积累了很多成熟的防疫经验，完全有信心遏制目前多点散发和局部聚集性疫情。“正因如此，各地不能随意宣布进入‘战时状态’。”